Schola Cantorum zingt voor vijftigste keer het Gregoriaanse Uur Birger Vandael

20 november 2018

16u25 0 Hamont-Achel Vijftig jaar geleden werd in Achel de Schola Cantorum opgericht. Vandaag bestaat het Gregoriaans koor nog steeds en viert het haar gouden jubileum. Op zondag 2 december weerklinkt voor de vijftigste keer het Gregoriaans Uur.

De Achelse Kluis kwam de laatste maanden vaak in het nieuws met onder meer de komst van de Fazenda da Esperança en de opendeurdagen. Vijftig jaar geleden was het op deze plaats dat de Schola Cantorum het levenslicht zag. Het koor werd drie jaar na de introductie van de volkstaal in de liturgie (1965) opgericht. Er was immers her en der schrik voor het volledig verdwijnen van het Gregoriaans (het Kerklatijn) uit de kerken. Drijvende krachten achter dit initiatief waren Trappistenmonnik pater Michaël en Bartel Follon, de toenmalige gemeentesecretaris van Achel.

22 leden

Het Gregoriaans Uur werd een jaarlijks terugkerend muzikaal evenement. De plaatsen van de monniken zijn inmiddels ingevuld door koorzangers, afkomstig uit de diverse kerkdorpen, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Wekelijks komen de zangers nog steeds samen om zich te bekwamen in het zingen van dit eeuwenoude repertoire van psalmen en hymnen. In totaal telt het koor 22 leden. Op tal van plaatsen was de Schola Cantorum uit Achel de voorbije jaren een graag geziene gast, onder andere op het driejaarlijks internationaal gregoriaans festival van Watou.

Op zondag 2 december om 15 uur vindt het gratis jubileumconcert in de Achelse parochiekerk plaats. De Schola-zangers brengen een muzikale bloemlezing van lof- en processiegezangen, onder leiding van rector cantus drs. Wim Truyen. Musicus Joost Vermeieren zal de volkszang begeleiden op het Potvlieghe-orgel en tijdens de intermezzi zal harpiste, mevrouw An Van den Borre de snaren tokkelen.