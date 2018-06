Schola Cantorum Achel viert vijftigjarig bestaan 08 juni 2018

De Schola Cantorum uit Achel is dit jaar vijftig. De Abdijkerk van de Achelse Kluis opende exclusief haar deuren voor de viering van dit gouden jubileum.

De oprichting van het Gregoriaans koor in 1968 was een reactie op de toestemming van het Vaticaan om de volkstaal te gebruiken in de Liturgie, waardoor in veel parochies het eeuwenoude Gregoriaans verloren dreigde te gaan. Bartel Follon en Pater Michael Stumpel namen de muzikale leiding in handen. De Schola groeide uit tot een koor met leden uit de hele Benelux en telde ooit meer dan veertig zangers. Vijftig jaar later zijn ze nog met 22 en repeteren ze elke woensdagavond onder leiding van Rector Cantus Drs. Wim Truyen. Maandelijks verzorgden zij de hoogmis in één van de parochies in de omgeving, ook op huwelijken, jubilea en begrafenissen wordt het koor ingezet. Tot de hoogtepunten behoren de bijdrage aan de opening van het Europees Parlement in Straatsburg en de audiëntie bij de Paus. Zondag om 10:45 uur is er de Plechtige Hoogmis als dankzegging en om 15:00 uur worden de Plechtige Vespers als lofprijzing gezongen. (BVDH)