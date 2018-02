Roger Mertens trekt N-VA lijst 23 februari 2018

02u37 0 Hamont-Achel Net als in 2012 zal Roger Mertens de lijst van N-VA trekken in Hamont-Achel. De partij wil gezond groeien en de burgers van de stad centraal stellen.

Mertens is al lang actief in de Hamont-Achelse politiek. In het verleden was hij lijsttrekker bij Balans, maar in 2007 nam hij ontslag. Intussen heeft hij dertien jaar als gemeenteraadslid op de teller staan. De 55-jarige man is zeer actief in het verenigingsleven, met onder meer het voorzitterschap van voetbalclub KFC Hamont 99 en carnavalsgroep 'de Teutepeuters' en een verleden bij de Chiro en de KLJ. Aan de toog en naast de velden was hij telkens een luisterend oor en met de input ging hij aan de slag in de gemeenteraad. Mertens heeft als licentiaat toegepaste economische wetenschappen een financiële achtergrond. Deze achtergrond zorgt ervoor dat Roger op gemeentelijk vlak heel wat praktijkervaring kan inbrengen.





Mertens heeft dus de eindverantwoordelijkheid voor de lijst van N-VA. De ploeg is zeker nog op zoek naar versterking. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Mertens. "We rekenen verder ook op de steun uit Brussel, waar collega's ons met raad en daad bijstaan om de nodige informatie door te spelen en ons in belangrijke dossiers te ondersteunen", klinkt het bij de partij. (BVDH)





