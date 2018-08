Roger Janssen met 'Jawel' naar de kiezer 09 augustus 2018

02u47 0 Hamont-Achel Roger Janssen (57) trekt met zijn eigen lijst 'Jawel' naar de kiezer. Hij kondigde zijn partij aan met de boodschap dat politiek mensen bij elkaar moet brengen. "Ik wil samen bouwen aan een aangenamer Hamont-Achel en hoop het verschil te maken", stelt de oud-cafébaas van De Stip.

Janssen wil in de eerste plaats het thema 'verkeersveiligheid' de nodige aandacht geven. "Er wordt veel te snel gereden in vele van onze woonstraten. We willen voluit inzetten op zacht verkeer, mensen op de fiets en gelijkere voetpaden." Janssen wil ook meer plaats voor terrassen op het Marktplein van Hamont, in plaats van parkeerplaatsen. Daarmee lanceerde hij meteen een debat over het topic. Uiteraard haalt de oud-cafébaas ook 'middenstand en horeca' aan als thema: "De stad zou in deze tijden naar iedere ondernemer moeten gaan en vragen wat zij voor hen kunnen betekenen. Een goedverdienende middenstander geeft zuurstof aan de gemeente."





Mandaat hoeft niet

Janssen hoeft niet per se een mandaat op te pikken. "Als ik geen zetel haal, heb ik tenminste enkele thema's de nodige aandacht gegeven", aldus het voormalig lid van Balans en sp.a. Wie interesse heeft om zich bij 'Jawel' aan te sluiten, kan contact opnemen met Janssen. (BVDH)