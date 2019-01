Rik Rijcken: "Ik wil burger-vader zijn, geen burge-meester” Birger Vandael

02 januari 2019

09u45 0 Hamont-Achel Op 58-jarige leeftijd mag Rik Rijcken zich eindelijk burgemeester van Hamont-Achel noemen. De vlotte babbelaar zal de komende zes jaar nog meer een aanspreekpunt worden voor zijn inwoners. “Ik wil een ‘burger-vader’ zijn en geen ‘burge-meester”, legt hij dichterlijk uit.

Rijcken was het kopstuk van PRO en haalde op 14 oktober de meeste voorkeurstemmen in zijn stad. “De voorbereiding op het burgemeesterschap liep zoals verwacht. Een beleidsvisie voor 2019 is al gemaakt, en we werken aan een visie voor de rest van onze legislatuur. Als burgemeester wil ik een man van het volk zijn met een luisterend oor”, kondigt hij aan. “Ik steek graag zelf de handen uit de mouwen tijdens de voorbereiding van en tijdens verschillende activiteiten.”

Zelfs beschouwt Rijcken “de eigenheid van Hamont en Achel bewaren” als één van zijn grootste doelstellingen. “We moeten een landelijke gemeente blijven waar mensen graag wonen.” Als grootste uitdaging noemt hij ‘Hamont-Achel terug financieel gezond maken’. “Ook veiligheid en tewerkstelling zijn belangrijk”, vervolledigt hij. “Ik hoop bovendien alle gemeenteraadsleden beter te doen samenwerken.”

De ervaren vijftiger zal fulltime burgemeester worden. “Als ik toch even tot rust wil komen, dan kan ik echt genieten van eventjes in de tuin te werken. Verder vind je mij wel eens op restaurant in onze eigen stad of in een van onze sportclubs.”

