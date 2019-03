Repair Café in teken van het klimaat BVDH

21 maart 2019

Twee keer per jaar organiseren de stad Hamont-Achel en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) het Repair Café. Tijdens deze activiteit – die dit jaar doorgaat op vrijdag 29 maart van 18 tot 21 uur in het Michielshof – heb je de mogelijkheid om met de hulp van deskundigen je kapotte spullen gratis te laten repareren. Ook staan er twee vrijwillige fietsherstellers voor je klaar om jouw stalen ros te onderwerpen aan een onderhouds- of herstellingsbeurt.

Maar dat is niet alles, want dit Repair Café draait verder volledig rond het thema ‘Klimaat’. Enkele Hamont-Achelse jongeren komen immers hun plannen omtrent duurzame initiatieven op school uit de doeken doen. Daarnaast worden ook de vrijwilligers die in het kader van de claimkaart zwerfvuil opruimen bedankt voor hun inzet tijdens een fairtradereceptie.