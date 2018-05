Psychiater onderzoekt illegaal die bejaarde verkrachtte 16 mei 2018

Een 26-jarige Afghaan die vorige maand een mindervalide vrouw misbruikte, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer gisteren beslist. De 77-jarige dame die in het buitenverblijf van Sint-Oda in Achel verblijft, werd aangerand door de man die al langer illegaal in ons land verblijft. Ze liep daarbij verwondingen op. De man ontkent nog steeds. Concreet wordt er nu een pyschiater aangesteld die de geestestoestand van de verdachte moet beoordelen. (MMM)