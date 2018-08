Provincie investeert in fietssnelweg 22 augustus 2018

02u46 0

Maandagavond wordt een samenwerkingsovereenkomst van de provincie Limburg met de stad Hamont-Achel voorgelegd op de gemeenteraad. De provincie wenst immers te investeren met het oog op de aanleg van de fietssnelweg 'Spoorlijn 18'.





De lijn 'F74' moet fietsers op termijn van Hamont tot Gingelom brengen. Op de verticale as van 65 kilometer zouden in 2020 heel wat kruispunten moeten aangepakt worden, het noordelijk stuk van Houthalen tot Hamont is inmiddels befietsbaar.





Nadat de gemeenteraad eerder al een samenwerkingsovereenkomst goedkeurde, stelt de provincie nu voor om de kosten van de aanleg op zich te nemen. Dat gaat over de eventuele onteigeningen voor de aanpassingen bij de kruispunten Witteberg, Rodenrijt, Buitenheide en Heikant en bewegwijzering, bebording en belijningen. De stad moet anderzijds instaan voor de groenvoorzieningen en de opwaardering van de rustplaatsen langs de fietssnelweg, maar de impact hiervan is minimaal omdat de stad hier nu al voor zorgt. (BVDH)