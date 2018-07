Parket onderzoekt brand bij Vivandi GEEN LINK MET KEMPISCHE PYROMAAN BIRGER VANDAEL

20 juli 2018

02u42 0 Hamont-Achel Gisterochtend omstreeks 4 uur ontstond er een brand bij het bedrijf Vivandi in de Nijverheidsstraat. Het parket onderzoekt of er sprake is van brandstichting. In de regio Balen is vermoedelijke een pyromaan aan het werk, maar een link tussen beide wordt niet gelegd.

Volgens de eerste berichten, die melding maakten van een ramkraak, gebruikten inbrekers zwaar materiaal om zo toegang te krijgen tot het gebouw. Mogelijk werd er binnen gebruik gemaakt van brandversnellers. Feit is dat de brandweerkorpsen van Neerpelt en Bree ter plaatse kwamen en konden verhinderen dat het vuur zich verder verspreidde. Daardoor blijft de schade beperkt tot de deur en het venster.





Momenteel is Vivandi gesloten wegens de jaarlijkse vakantie. Dat is nog het geval tot en met 5 augustus. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren en monteren van overkappingen, carports, poorten, schuttingen en lamellendaken. Aan de buitenkant was er nauwelijks schade zichtbaar, al werd de deur wel met een houten wand ondersteund. Door de ramen was wel te zien dat er binnen heel wat rookschade overblijft.





Parketwoordvoerster Dorien Vanerheiden onderstreept dat het onderzoek loopt, maar dat de eerste berichtgeving rond een ramkraak voorbarig was. "We hebben het onderzoek naar brandstichting geopend en die procedure houdt in dat het labo, een speurhond en een branddeskundige ter plaatse kwamen."





Mol en Balen

Wie brandstichting zegt, kijkt tegenwoordig in de richting van Balen. De pyromaan is in de regio van Mol en Balen al zo'n anderhalve maand actief. Zo ging onder andere een leegstaande woning in Mol en Balen en een opslagschuur van een akkerbouwbedrijf in Postel in vlammen op.





Lommel

Ook bewoonde panden in het centrum van Balen werd geviseerd en nog deze week kreeg de brandweer van Lommel te maken met drie brandhaarden in een natuurgebied, waarvan twee op grondgebied van Lommel.





Hoe dan ook zorgen de branden in de regio Noord-Limburg net als in de Kempen voor ongerustheid. "We hopen dat het onderzoek daaromtrent zo snel mogelijk resultaat oplevert. Het is bijvoorbeeld ook nog onduidelijk of het om één of meerdere personen gaat", verelt Johan Leysen (CD&V), burgemeester van Balen.





Waakzaam zijn

"Eén ding is zeker: dit moet ophouden. Het is onaanvaardbaar, zorgwekkend en het houdt ons uit onze slaap. We moeten zeer waakzaam zijn en ik vraag iedereen om bepaalde tips zo spoedig mogelijk aan de politie te bezorgen."