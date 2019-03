Overval op nachtwinkel in Hamont-Achel, politie zoekt getuigen MMM

08 maart 2019

18u45 0 Hamont-Achel In de Stationsstraat in Hamont-Achel hebben twee gemaskerde mannen een overval gepleegd op een nachtwinkel. Ze eisten het geld, maar konden enkel een beetje cash buitmaken.

Twee gemaskerde en gewapende personen drongen donderdagavond rond 22.15 uur de nachtwinkel binnen en bedreigden de uitbater. Kort daarna verlieten ze de winkel en vluchtten te voet weg, vermoedelijk in de richting van het station.

De daders maakten cash geld en een beetje tabak buit. De vaststellingen werden gedaan door de lokale politie van PZ HANO, zij voeren ook het verder onderzoek.

De politie is nu nog op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten. Dat kan via het nummer 011/440 820. Discretie is verzekerd.