Oud-schooldirecteur (81) verongelukt onder tractor ACHTERUITRIJDENDE CHAUFFEUR MERKT SLACHTOFFER TE LAAT OP MARCO MARIOTTI

23 maart 2018

02u57 0 Hamont-Achel De 81-jarige Jan Stevens uit Achel is gisterennamiddag verongelukt toen hij onder een tractor sukkelde. De man wandelde met zijn fiets aan de hand over de Thomas Watsonlaan om een kijkje te nemen bij de wegenwerken. Een tractorchauffeur merkte hem te laat op.

Het was rond 15 uur dat Jan Stevens met zijn fiets over de Thomas Watsonlaan in Hamont-Achel passeerde. De tachtiger wilde volgens getuigen een kijkje nemen bij de werken, iets wat hij vaker deed. Om nog onduidelijke reden liep het plots mis. Een tractor met aanhangwagen reed achteruit, maar de bestuurder zag Stevens niet, die achter het voertuig door ging. Wat volgde was een verschrikkelijke klap. Stevens kwam onder de tientonner terecht en overleed ter plaatse. De brandweer snelde nog ter plaatse samen met een MUG-arts, maar alle hulp bleek te laat. De arbeiders van Kumpen, die de werken uitvoerden, stonden er verslagen bij en legden het werk neer. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse en deed een uitvoerig onderzoek. Momenteel wijst alles in de richting van een spijtig ongeval.





Werfvergadering

Volgens burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) wordt vandaag een werfvergadering georganiseerd. "We moeten ervoor zorgen dat dit zeker niet meer kan gebeuren. We willen hier lessen uit trekken." Of er overigens fietsers of voetgangers op het stuk van de wegenwerken mogen komen, wil Schuurmans niet bevestigen of ontkennen. "Het onderzoek loopt nog, en ik wil niet vooruitlopen op de zaken."





Turnleraar

Jan Stevens is gekend in de gemeente als de voormalige turnleraar en later directeur van de Bernard Kempschool. "Ik kende hem zelf ook goed", zucht de burgemeester. "Lang geleden was ik zelfs badmeester in het zwembad dat hij uitbaatte. Hij heeft veel betekend voor het turnen, en de sport in het algemeen in onze gemeente. Heel spijtig dat dit zo moet eindigen. Een erg schrijnend ongeval." De bewuste school waar Stevens jarenlang lesgaf, is inmiddels afgebroken en zal plaatsmaken voor het Bernard Kempplein in Hamont aan de Bosstraat. Stevens laat zijn drie kinderen én kleinkinderen achter. Zijn vrouw Cecilia Jans overleed enkele jaren geleden.