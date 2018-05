Opvang rond zomeractiviteiten 09 mei 2018

Het Huis van het Kind zorgt er deze zomer voor dat kinderen voor of na activiteiten georganiseerd door de stad naar de opvang kunnen gaan. Onder begeleiding worden ze ernaartoe gebracht en nadien terug opgehaald. Je dient hiervoor je kind in te schrijven bij IBO De Pagadder met de vermelding 'deelname' en de naam van de activiteit. Let wel, dit is niet voor het hele aanbod mogelijk. Meer info via huisvanhetkind@hamont-achel.be of 011 51 05 60. (BVDH)