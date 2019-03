Oppositiepartijen naar gouverneur na afschaffing MINA-raad: “Schepencollege heeft dit zonder enige vorm van inspraak beslist” Birger Vandael

12 maart 2019

20u11 1 Hamont-Achel Hoewel in Hamont-Achel de politiek helemaal ondersteboven werd gekeerd, is er in feite niets veranderd. De nieuwe oppositiepartijen (anno 2019 CD&V en Balans) nemen de streken van hun voorgangers over en stappen naar de gouverneur nadat het schepencollege op eigen houtje besloot de MINA-raad af te schaffen.

Eind januari besloot het nieuwe stadsbestuur (PRO en N-VA) dat de MINA-raad deze legislatuur niet opnieuw zou worden samengesteld. “Het was al meer dan een jaar geleden dat de leden waren samengekomen, er hebben enkele leden afgehaakt en bovendien heeft de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) bepaalde taken van de MINA-raad overgenomen. Deze raad was op sterven na dood. Het is als het opstellen van een voetbalploeg zonder spelers”, motiveert schepen Jacky Umans (PRO) die beslissing. “We zoeken wel naar een nieuwe vorm van inspraak op vlak van natuur en milieu, want inspraak staat hoog in het vaandel van de nieuwe beleidsploeg.”

“Zonder inspraak”

Fractieleider van CD&V Serge vander Linden reageert misnoegd: “De laatste weken protesteren duizenden jongeren en volwassen wekelijks voor een betere milieu- en klimaataanpak en vragen een duidelijk signaal van de politiek! Het schepencollege heeft blijkbaar die boodschap niet begrepen want, zonder enige vorm van inspraak, vinden ze het niet beter om deze milieuraad zomaar af te schaffen. Als fractie wensen we minstens hierover een debat te voeren op de gemeenteraad, zoals voorzien in de statuten.”

Het feit dat het niet de gemeenteraad, maar het schepencollege was dat besloot om de MINA-raad niet samen te stellen, is de reden dat CD&V en Balans naar gouverneur Herman Reynders stapten. Vorig jaar deden PRO en N-VA (op dat moment oppositiepartijen) hetzelfde in een dossier over de verkoop van stadsgronden. “Het gaat niet over het stappen naar de gouverneur, maar over het gelijk krijgen. Het is mogelijk dat we de fout hebben gemaakt dit niet in de raad te bespreken. Als dat zo is, dan gaan we dat op de eerstvolgende gemeenteraad rechtzetten”, zegt Umans.

Constructiever samenwerken

De manier waarop politiek wordt gevoerd in de stad is niet bepaald constructief te noemen. “Men heeft ons altijd verweten dat we het zo deden en nu gaat de oppositie dezelfde toer op", klinkt het bij N-VA en PRO. “Het is jammer dat men niet naar ons stapt, maar het bericht via de pers verspreidt. Hopelijk kunnen we in de toekomst wat constructiever samenwerken zoals in het dossier rond de Keunenlaan. Hier bereikten we een consensus en richtten we met de vier politieke families een werkgroep op om de leefbaarheid en de verkeerssituatie te onderzoeken. Dat is het beste voor onze inwoners.”