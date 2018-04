Oppositie dient klacht in tegen schepen Nijs 04 april 2018

02u45 0 Hamont-Achel Oppositiepartijen N-VA en PRO Hamont-Achel dienen bij gouverneur Herman Reynders een klacht in tegen schepen Ria Nijs (CD&V) en de beslissing van het stadsbestuur. "Betrokken schepen heeft zich schuldig gemaakt aan belangenvermenging bij de verdeling en toekenning van vrijgekomen landbouwgronden in eigendom van de stad", klinkt het. "Deze klacht is onterecht!", reageert Nijs.

Bij de stopzetting van een landbouwbedrijf kwam er 8,6 hectare landbouwgrond vrij. "De gronden moesten toegekend worden aan kandidaat-land- en tuinbouwers door een afsprakenregeling. Daarbij zat ook de echtgenoot van Nijs. Hij beroept zich bij het verkrijgen van een pachtovereenkomst op de onteigening van zijn tuinbedrijf. Het gaat hier om slechts enkele vierkante meters grond voor de aanleg van een fietspad, waarvoor hij een vergoeding van 27.200 euro mocht ontvangen. Het schepencollege kent hem hiervoor maar liefst 2.6 hectare toe, wat proportioneel erg veel is. Drie andere landbouwers krijgen slechts 2 ha. Heeft de betrokken schepen het college onder druk gezet om het grootste stuk aan haar man toe te wijzen? Wij vermoeden van wel", stelt Jacky Umans namens de oppositiepartijen, die hopen dat de gouverneur het besluit zal schorsen en de procedure moet hernomen worden.





"Leugens"

Volgens Ria Nijs werd de procedure gevolgd en door de administratie uitgevoerd zoals het reglement voorschrijft. "Dit reglement van toewijzing is goedgekeurd in de vorige legislatuur met enkele schepenen van de oppositie. Ik heb geen enkele inmenging gedaan in de toewijzing. In de notulen werd genoteerd dat ik niet aanwezig was in de schepenzaal bij de behandeling van dit agendapunt. Ik heb op eigen initiatief de schepenzaal verlaten. Het kan niet zijn dat de oppositie meerdere malen halve waarheden en ganse leugens vertelt aan de bevolking en deelt via sociale media, zonder dat er hiervoor aanwijzingen zijn. Ik wens dan ook dat de klacht wordt rechtgezet!" (BVDH)





Meer over Ria Nijs

politiek