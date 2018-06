Oppositie dient klacht in over verkoop gemeentegronden 16 juni 2018

02u39 0

Oppositiepartijen PRO Hamont-Achel en N-VA hebben een klacht ingediend bij de gouverneur omdat volgens hen geknoeid werd met de verkoop van gemeentegronden. Het betreft de voormalige voetbalpleinen van Achel VV. Volgens een schatter werd de waarde vastgelegd op minimum 549.000 euro, terwijl het hoogste bod 492.000 euro was. "De verkoop kan niet doorgaan aan deze te lage prijs. De gelden zijn trouwens hard nodig om de meerjarenplanning te laten kloppen. Er is immers nog een tekort van 5.100.000 euro alleen al aan voorziene grondverkoop. Inmiddels werd getracht, in een samenkomst met de vier fractieleiders van alle partijen, om tot een akkoord te komen om de verkoop toch door te laten gaan. Net als N-VA gaat onze partij niet akkoord met de manier van handelen", aldus fractieleider Jacky Umans (PRO Hamont-Achel). (BVDH)