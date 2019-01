Opnieuw plofkraak in Noord-Limburg: bankautomaat in Hamont stuk geblazen Toon Royackers

20 januari 2019

08u11 0 Hamont-Achel Criminelen hebben zondagochtend opnieuw een zware plofkraak gepleegd op een bankkantoor in het noorden van Limburg. Deze keer ontploften de bankautomaten van het filiaal van BNP Paribas aan het Marktplein in Hamont.

Buurtbewoners werden vanmorgen opgeschrikt door een luide knal. Vermoedelijk met behulp van gas waren enkele automaten opgeblazen. In de buurt vlogen ook heel wat ruiten aan diggelen. De lokale politie heeft intussen de omgeving afgezet. Of de daders ook buit konden maken is voorlopig nog niet bekend.