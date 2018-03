Opknapbeurt voor fontein en Lier 22 maart 2018

In Achel-centrum beginnen deze week de opknapwerken aan de fontein en het bijhorende monument 'De Lier'. Er zullen betonherstellingen aan de vijverkuip gebeuren en het geheel wordt stevig opgepoetst. Om de reparaties aan de kuip uit te voeren, dient deze eerst leeggepompt te worden. "De vissen in de vijver worden gevangen en overgebracht naar waterplassen in de buurt", vertelt schepen van openbare werken en monumenten Guy Joosten (CD&V). De stad spoort daarbij iedereen aan om in de toekomst geen vissen meer aan de fontein uit te zetten. "De diepte, alsook de filter- en pompinstallaties, zijn niet aangepast op de huisvesting van dieren en planten", klinkt het. De Lier wordt onder handen genomen door kunstenaar Boud Ceyssens, wiens vader De Lier destijds bouwde. "Dit monument heeft een historische betekenis voor onze stad. Binnen enkele weken zullen we het monument op gepaste wijze heropenen", aldus Joosten. (BVDH)