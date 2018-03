Openbare houtverkoop aan De Bever 05 maart 2018

02u43 0

Op domein De Bever vindt op zaterdag 10 maart een openbare houtverkoop plaats. In totaal gaan er zeventien loten loofhout met een volume van 179 vierkante meter onder de hamer. Dit hout komt van de kapwerken op het domein die kaderen binnen de inrichtingswerken. De loten bestaan uit gestapelde stammen met een lengte van ongeveer 2,5 meter. Met de aanhangwagen kan je gemakkelijk bij de loten.





Geïnteresseerden kunnen de catalogus en voorwaarden afhalen op het stadhuis of downloaden op www.hamont-achel.be/houtverkoopdebever. De houtverkoop vindt plaats om 11.00 uur in horecazaak De Bever. Je neemt best je identiteitskaart mee. (BVDH)