Ook buurtzorg in Achel-centrum 03 april 2018

Om het leven van de alleenwonende ouderen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, startte het OCMW Hamont-Achel in juli 2016 met Buurtzorg. Met dit project hoopt men senioren te bereiken die de weg naar het OCMW en het netwerk van diensten en hulpverleners nog niet kennen. Dit gebeurt aan de hand van huisbezoeken. Deze bezoeken werden inmiddels afgerond in Achel-Statie, Hamont-Lo en Hamont-centrum. Nu is het de beurt aan Achel-centrum. "We rekenen op de steun van achttien enthousiaste vrijwilligers en zij zullen tot juni een bezoek aan 261 alleenwonende 65-plussers brengen", kondigt OCMW-voorzitter Serge Vander Linden (CD&V) aan. (BVDH)