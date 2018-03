Novastar met exclusieve try-out in Posthoorn. 24 maart 2018

Singer-songwriter Joost Zweegers van Novastar legt momenteel de laatste hand aan verschillende nieuwe songs, waarvan de eerste op 6 april verwacht wordt. In mei speelt de band tweemaal in een uitverkochte AB Club en in juli staan ze op het hoofdpodium van Rock Werchter. Om wat in het ritme te komen, speelt Novastar op 25 april in de Posthoorn, waar het uitpakt met een exclusieve try-out. Tickets worden verkocht vanaf 27 maart om 10 uur via www.hamont-achel.be/aha. Een ticket kost in voorverkoop 18,50 euro en aan de kassa 21 euro. (BVDH)