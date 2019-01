Nieuwjaarsborrel verplaatst naar Michielshof BVDH

08 januari 2019

Aanstaande zondag 13 januari trakteert het stadsbestuur alle inwoners op een gezellige nieuwjaarsborrel. Aanvankelijk zou deze drink doorgaan in het park voor het Simonshuis, maar omwille van het voorspelde regenweer wordt het evenement verplaatst naar het Michielshof. De receptie begint om 11 uur, het einde is voorzien rond 13 uur. De gemeenteraadsleden bieden je er graag een hapje en een drankje aan en klinken samen met de inwoners op het nieuwe jaar. Voor de kleinsten onder de bezoekers wordt er leuke randanimatie voorzien. Ook dit jaar legt het stadsbestuur overigens een gratis bus in. Zo kan iedereen genieten van een glaasje glühwein of jenever. De uurregeling van de bus vind je online terug.