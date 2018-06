Nieuwe paalkampeerplaats voor avonturiers 26 juni 2018

Dit weekend werd de nieuwe paalkampeerplaats geopend in het Pastoorbos. Tussen sfeervolle avondlichtjes en met akoestische muziek van schepen Ben Schuurmans op de achtergrond werd dit concept voorgesteld. "Een paalkampeerplaats ligt doorgaans op een redelijk verscholen en ietwat moeilijker bereikbare plek in het bos. Bedoeling is om wandelaars of trekkers gedurende maximum twee opeenvolgende nachten gecontroleerd te laten wildkamperen in een op en top natuurlijke omgeving. Natuurbeleving op z'n best zeg maar", legt schepen van Milieu Guy Joosten (CD&V) uit. Het idee voor dit concept was er al een tijdje: "Onze werfleider overnachtte als verwoed lange-afstandswandelaar al vaak in gelijkaardige constructies in het buitenland", aldus Joosten. Met een biologisch composttoilet, een grondwaterpomp en een groene wilgenhut zijn alle faciliteiten duurzaam. (BVDH)