Nieuwe openingsuren voor stadsdiensten

11 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 is de integratie tussen de stadsdiensten en het OCMW een feit. Hierdoor zal er bij aanvang van het nieuwe jaar dan ook heel wat veranderen. De openingsuren van de verschillende diensten zijn daar een belangrijk voorbeeld van. Het onthaal van de stad en het OCMW, de dienst Burgerzaken, Stadsontwikkeling, de sociale dienst, Wijk-Werken en de dienst Rechtshulp werken binnenkort met openingsuren die op elkaar zijn afgestemd. Tijdens een aantal vastgelegde blokken kan je hier als inwoner vrij terecht. Je kan ook nog steeds een afspraak maken. Om de inwoner een duidelijk overzicht te bieden, valt er in januari een handige folder in de brievenbus. In dit overzicht vind je naast de openingsuren van het stadhuis en het OCMW ook de uren van het UiTpunt, het Huis van het Kind en Dienstencentrum De Kring terug. De meest actuele info kan je steeds terugvinden op de website van de stad Hamont-Achel via www.hamont-achel.be.