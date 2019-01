Nieuwe marktkramer, Michielsplein parkeervrij op dinsdagvoormiddag BVDH

31 januari 2019

Elke dinsdagvoormiddag is het marktdag in Achel, in de namiddag schuiven de marktkramers op naar Hamont. Vanaf dinsdag 5 februari sluit er in Achel een nieuwe marktkramer aan die kleding verkoopt. Daardoor zal de huidige opstelling van deze markt wijzigen. Dit heeft als gevolg dat het Michielsplein op dinsdag tussen 07.00 uur en 13.00 uur volledig parkeervrij dient te zijn. Je mag wel parkeren langs het Michielsplein alsook op de parking voor het gemeenschapshuis. Let wel: op de vier parkeerplaatsen voor de krantenwinkel geldt een beperkte parkeerduur van 1 uur. Staan er om 07.00 uur nog wagens geparkeerd op het Michielsplein, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt. De wagens worden vervolgens getakeld. De kosten hiervan worden doorgerekend aan de foutparkeerder.