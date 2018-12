Nieuwe adviesraden als ondersteuning voor nieuw stadsbestuur BVDH

13 december 2018

Personen die niet politiek actief zijn, maar wel graag hun stem laten horen en mee nadenken over de toekomst van Hamont-Achel, krijgen een unieke kans om een zetel in te nemen in de jeugdraad, cultuurraad of sportraad. Op deze manier kan je het nieuwe stadsbestuur adviseren. Je kan je kandidaat stellen tot uiterlijk 15 januari 2019. Dit doe je door contact op te nemen met het UiTpunt Hamont-Achel via 011 51 05 02 of uitpunt@hamont-achel.be. Langs deze weg kan je ook meer informatie opvragen.