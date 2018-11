Najaarsschoonmaak op begraafplaatsen BVDH

14 november 2018

11u42 0 Hamont-Achel Medewerkers van de stadswerf starten begin december naar jaarlijkse gewoonte met het opruimen van de verwelkte bloemen op de stedelijke kerkhoven. Zo zien alle begraafplaatsen er binnenkort weer verzorgd uit.

De vele bloemen die tijdens Allerheiligen bij de graven werden geplaatst, zijn intussen afgestorven. Wie regelmatig een bloemstuk of ornament op het graf van een overledene plaatst, dient dit te verwijderen wanneer het verwelkt of stuk is. Er zijn hiervoor vuilbakken voorzien. De opruimingswerken starten op maandag 3 december en nemen enkele dagen in beslag. Alle verwelkte planten en gebroken potten en schalen die er dan nog staan, worden verwijderd. Voor dit initiatief beroept de stad zich op het geldende politiereglement. Hierin staat namelijk het volgende: “De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden. Wanneer ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden naar de daartoe bestemde plaats. Bij gebreke hiervan zal de opruiming gebeuren door de stadsdiensten.” Decoratieve stukken in goede staat, mogen op het graf blijven staan.