Naam gezocht voor belevingspad De Bever 09 april 2018

Het stadsbestuur van Hamont-Achel gaat op zoek naar een leuke naam voor het belevingspad op domein De Bever. Mensen met toffe ideeën die gelinkt zijn aan water, natuur of dieren kunnen voor 2 mei hun voorstel indienen via www.hamont-achel.be/debever.





De aanleg van het pad is één van de projecten bij de facelift die het domein momenteel krijgt. "Het belevingspad wordt twee kilometer lang en zal kronkelen langs de heide, de vijver, de hooilanden en de nabijgelegen blauwe bessenplantage. Naast een aantal educatieve elementen, zal dit pad ook heel wat speelelementen bevatten. Het drogevoetenpad, het uitkijktorentje met uitzicht over de bessenplantage en het trekschuitje over de vijver, zijn daar slechts enkele voorbeelden van. We zijn nog op zoek naar een leuke naam", aldus schepen van Milieu Guy Joosten (CD&V).





Uit alle inzendingen maakt een vakjury een selectie van drie namen. In een volgende fase kan iedereen stemmen op één van de drie overgebleven opties.





(BVDH)