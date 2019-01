Muzikale voorstelling met Dimitri Verhulst in Cinema Walburg BVDH

16 januari 2019

De kunst van het dichten wordt tijdens de poëzieweek van 31 januari tot en met 6 februari weer in de kijker gezet. Ook de bibliotheek van Hamont-Achel springt mee op de kar en organiseert op donderdag 31 januari om 20.15 uur een boeiende muzikale voorstelling in Cinema Walburg. ‘Nightwatch’ bundelt twee films, live muziek van Too Noisy Fish en teksten van en door Dimitri Verhulst. Deze drie elementen vormen een prachtige combinatie op het podium en dat uitgerekend op Gedichtendag. Info en tickets via www.hamont-achel.be/aha.