Minder Mobielen Centrale bestaat 25 jaar 23 juni 2018

De Minder Mobielen Centrale (MMC) van Hamont-Achel viert haar 25-jarig bestaan. De negentien vrijwilligers werden - voor hun tijd en inzet voor de minder mobiele inwoners - in de bloemetjes gezet door het dienstencentrum. "De zes dispatchers van de MMC bieden immers een handige oplossing voor alle Hamont-Achelaars met vervoersmoeilijkheden", aldus OCMW-voorzitter Serge Vander Linden (CD&V). In 2017 legden de dertien chauffeurs iets meer dan 23.000 kilometer af met een gemiddelde van 3 ritten per dag. Liesbet Clijsters, centrumleidster van het dienstencentrum De Kring, deed de animatie tijdens het gezellig samenzijn.





(BVDH)