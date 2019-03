Microavonturengids in de brievenbus BVDH

12 maart 2019

10u10 0 Hamont-Achel Alle inwoners van Hamont-Achel, Pelt, Lommel en Hechtel-Eksel krijgen dezer dagen de microavonturengids in de brievenbus. Hierin vind je 150 leuke avonturen die je in deze gemeenten kan beleven.

“Deze microavonturengids doet je versteld staan van wat er allemaal dichtbij te doen en te beleven is”, vindt schepen van Toerisme in Hamont-Achel Roger Mertens (N-VA). “Bovendien is het niet enkel een handige gids voor toeristen. Ook onze eigen inwoners hebben er baat bij. Je krijgt namelijk een goed zicht op de verschillende toeristische activiteiten in onze stad en regio. Daarnaast staat beleving centraal in de microavonturengids, want toeristen hebben de dag van vandaag heel andere behoeften dan pakweg twintig jaar geleden.”