Meer woongelegenheden op groene toplocatie 28 maart 2018

De gemeenteraad heeft de verkoop van stadsgronden aan de Wal goedgekeurd en zet daarmee een eerste stap in de realisatie van kwalitatieve appartementen. Deze moeten in een groene omgeving op wandelafstand van het centrum en het station verschijnen.





Nu is de zoektocht begonnen naar een projectontwikkelaar die 'wonen in het park' kan realiseren. Dit maakt deel uit van het grotere project 'Wat wordt Wal' dat in 2016 werd opgestart en het gebied tussen het stadspark en de Posthoorn een nieuw elan geeft. "Door inbreiding in het hart van onze stad gaan we zuinig met de beschikbare ruimte om en komen we tegemoet aan de vraag naar flats", stelt burgemeester Theo Schuurmans (CD&V). In het najaar wordt de definitieve ontwikkelaar bekend gemaakt.





(BVDH)