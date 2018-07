Marnix Goethals nieuwe algemeen directeur stad 19 juli 2018

Marnix Goethals start op woensdag 1 augustus als algemeen directeur bij stad Hamont-Achel. Hij volgt Theo Veyfeyken en Bart Rutten op, die er momenteel als stads- en OCMW-secretaris fungeren. Vanaf 2019 smelten het stadsbestuur en het OCMW in elkaar en het decreet 'lokaal bestuur' stelt dat elke Vlaamse gemeente een algemeen directeur aan het hoofd van de organisatie dient te benoemen. Enkele maanden geleden startte stad Hamont-Achel met een selectieprocedure door een extern, gespecialiseerd bureau. Goethals (54) uit Neerpelt kwam daarbij als sterkste uit zestien kandidaten naar voren. Hij is cardioloog van opleiding en vervulde gedurende zijn loopbaan meerdere managementfuncties in de zorgsector. In zijn nieuwe functie zal Goethals de stedelijke administratie coördineren en leiden. Hij vormt daarbij tevens de schakel tussen het politieke orgaan en de ambtelijke diensten. (BVDH)