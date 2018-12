Man verkracht 78-jarige vrouw: vijf jaar cel Birger Vandael

19 december 2018

17u36 0 Hamont-Achel Een 26-jarige Afghaan moet vijf jaar de cel in voor de verkrachting van een 78-jarige vrouw in het buitenverblijf van dienstencentrum Sint-Oda in Achel.

De feiten dateren van 15 april 2018. De beklaagde was toen onderweg met de fiets en hield halt aan De Haag, waar het centrum gelegen is. Wat hier dan precies gebeurd is, blijkt niet helemaal duidelijk. Maar enkele minuten later werd de man wel opgemerkt in de gangen van het gebouw. Eén van de bewoonsters, een 78-jarige vrouw met een mentale leeftijd van 3 jaar, vertelde dat ze pijn had. Haar deken lag niet zoals het hoorde te liggen, en haar broek en ondergoed had ze achterstevoren aan.

De beklaagde, die door de begeleidsters van het centrum aan de praat gehouden werd tot de politie ter plaatse kwam, bleef zuinig met commentaar. “Ik wist niet dat dit een speciaal instituut was en ik had aanvankelijk ook niet door dat de vrouw een mentale beperking heeft”, klonk het. “Ze heeft me via het raam uitgenodigd om binnen te komen. Ik heb geen geweld gebruikt, zij wilde dit ook.” Nochtans ontkende hij alles aanvankelijk, tot DNA-onderzoek hem in de hoek duwde.

Vertrouwen geschonden

De advocaat van het slachtoffer gaf aan dat de feiten een enorme impact op haar hadden. “Vroeger was ze enthousiast en nam ze deel aan verschillende activiteiten”, klonk het. “Nu sluit ze zich af. Ze is beschaamd en haar vertrouwen is geschonden. Ze wordt intensief begeleid door specialisten die rond kindermishandeling werken. Er zijn trouwens ook gevolgen voor het dienstencentrum en de overkoepelende vzw Stijn. Dit moet een open huis zijn waar vrienden en familie vrij op bezoek mogen komen. Nu is er een onveiligheidsgevoel en moet het karakter van de woning aangepast worden.”

De beklaagde viel in dezelfde politiezone ook al eens twee minderjarige meisjes lastig op de bus en werd ook genoemd in een Gents dossier rond zedenfeiten. Gevraagd naar welke straf hij voor deze feiten zou krijgen in zijn thuisland, klonk het laconiek: “Honderd zweepslagen, niet meer.”

De man moet ook een schadevergoeding van 7.280 euro betalen aan het slachtoffer en is zijn burgerrechten tien jaar kwijt.