Man riskeert 8 maanden celstraf voor “eigen kweek” DSS

08 januari 2019

15u39 0 Hamont-Achel Een 41-jarige man uit Hamont-Achel moest zich dinsdag voor de strafrechter in Tongeren verantwoorden voor het bezit van speed en het nemen van voorbereidende handelingen voor het opzetten van een kweekinstallatie in cannabis.

Bij de huiszoeking op 27 juni 2016 werd er door de politie 30 gram speed gevonden, een kweektent, gripzakjes, een weegschaal en warmtelampen.

De man beweerde dat de aankoop van die materialen enkel was voor “eigen kweek” bedoeld waren en dat hij nooit is overgaan tot het opzetten van een cannabisinstallatie. De man was naar eigen zeggen terug op het rechte pad, en was op vrijwillige basis in een psychiatrische instelling in Neerpelt afgekickt van de drugs.

De procureur vroeg zich hardop af wat hij met de man diende aan te vangen. “In het verleden hebben de toch wel stevige veroordelingen voor drugsfeiten en wapenbezit u niet echt wijzer gemaakt. Ik kan niet anders dan nu acht maanden te vragen en een boete van 6000 euro.” Zijn advocaat vroeg een probatiestraf onder voorwaarden. De rechter neemt de zaak in beraad en velt op 5 februari een oordeel.