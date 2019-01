Leren zwemmen op het droge dankzij uitvinder uit Hamont Birger Vandael

18u35 0 Hamont-Achel Uitvinder Albert Meurs (52) uit Hamont stelde vanmiddag in de sporthal van Achel de verfijnde versie van zijn uitvinding voor waarmee hij de zwemwereld wil veroveren. Het betreft een soort toestel waarmee kinderen kunnen leren zwemmen op het droge. “Ik hoop dat deze uitvinding op een dag overal gebruikt zal worden”, vertelt hij.

Meurs is een creatieveling afkomstig uit het Nederlandse Budel, die zijn opleiding genoot op TIO Overpelt. Al enkele jaren is hij bezig met zijn baanbrekend toestel. Een idee dat hij opdeed toen hij in Egypte bijna een kind zag verdrinken. “Ik stelde het in het najaar van 2017 al een keertje voor, maar intussen heb ik nog een paar verbeteringen aangebracht. Daarom dat ik nu opnieuw rond ga op de scholen, waar men dit zal gebruiken. Ik trek dinsdag naar de school in Hamont-Lo, woensdag naar de Horizon in Hamont en donderdag naar De Robbert in Hamont. Ook in Nederland zijn er contacten.

Het apparaat heeft het uitzicht van een soort hometrainer voor zwemmers. De Belgische kleuren werden hierop aangebracht. Zo kunnen kinderen een basistechniek zwemmen aanleren zonder het risico te lopen om te verdrinken. “Ik trek in februari naar Egypte en dan neem ik dit toestel mee”, kondigt Albert aan. “Het is zo gemaakt dat het past in mijn duiktas. Ook daar zal ik het voorstellen en hopelijk wordt het idee opgepikt. Uiteindelijk ga ik hiermee de wereld rond."