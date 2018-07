Leo en Annie winnen koetstocht door de stad 12 juli 2018

In mei organiseerde de stad Hamont-Achel samen met Unizo de actie 'Wees actief, shop sportief'. Hierbij werden inwoners aangespoord om zich met de fiets of te voet te verplaatsen naar de 73 lokale handelaars en horecazaken. Zo maakten ze kans op leuke prijzen die naar goede gewoonte op de eerste vrijdag van juli werden uitgereikt. In totaal werden er maar liefst 458 volle spaarkaarten verzameld, goed voor zo'n 1748 fietsritten of tripjes te voet. Uit alle sportievelingen lootte een onschuldige hand V.V.V.-bonnen en opstap-passen van Pasar. De hoofdprijs ging naar Leo Nulens en Annie Claassen. Zij wonnen elk een koetstocht door Hamont-Achel.





(BVDH)