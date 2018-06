Kringloopfietsroute van 13 tot 17 uur 22 juni 2018

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt de kringloopfietsroute deze zondag plaats van 13 tot 17 uur. Eerder werd gemeld dat dit het geval was tussen 10 en 16 uur. Deze fietstocht kadert in het concept van Hamont-Achel als Gezonde Gemeente. Op het programma staan verschillende stopplaatsen en thema's, waaronder biodiversiteit, duurzaamheid, streekproducten/fairtrade, composteren en duurzaam tuinieren. Je kan starten bij één van de verschillende stopplaatsen, in totaal is de volledige lus 26 kilometer lang.





(BVDH)