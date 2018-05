Kringloopfietsroute rond duurzaamheid 31 mei 2018

De kringloopfietsroute op woensdag 24 juni zet dit jaar vol in op duurzaamheid. Het gezamenlijk initiatief van het stadsbestuur en het OCMW van Hamont-Achel, Limburg.net, de kringloopkrachten van Hamont-Achel, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en Vlaco - kadert in het concept van Hamont-Achel als Gezonde Gemeente. Op het programma staan verschillende stopplaatsen en thema's, waaronder biodiversiteit, duurzaamheid, streekproducten/fairtrade, composteren en duurzaam tuinieren. Gratis deelname. Bij iedere inwoner valt er begin juni een map van de route in de brievenbus. Info: www.hamont-achel.be/kringloopfietsroute. (BVDH)