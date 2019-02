Kortingsbonnen voor sterilisatie van huiskatten BVDH

13 februari 2019

17u16 0

In 2018 kwamen er maar liefst 4.000 katten binnen in de Limburgse asielen. Daarom doet de stad Hamont-Achel mee aan de valentijnsactie van de provincie waarbij kortingsbonnen worden uitgedeeld om huiskatten te laten steriliseren. Je kan de kortingsbonnen vanaf 14 februari bij de milieudienst op het stadhuis afhalen. Deze bonnen ter waarde van € 25 zijn geldig tot en met 30 september 2019. Let wel: per adres kan je maximum 2 bonnen verkrijgen. Wees er snel bij, want op is op!

Om het probleem van zwerfkatten of katten zonder baasje aan te pakken, heeft de stad Hamont-Achel ook een overeenkomst met de vzw Noodasiel Lommel. Zit jij met een zwerfkattenprobleem? Dan kan je dat melden bij de milieudienst. Zij geven deze melding door aan vzw Noodasiel Lommel die dan ter plaatste komt en de zwerfkatten vangt. Zij castreren of steriliseren de gevangen katten en zetten ze vervolgens opnieuw uit op de plaats waar ze gevonden werden.