Kindervoorstelling rond prentenboek BVDH

06 maart 2019

11u58 0

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de bibliotheek van Hamont-Achel een leuke kindervoorstelling in De Posthoorn. Op woensdag 20 maart om 14 uur wordt er opnieuw een hilarisch prentenboekje in de kijker gezet en dit keer viel de keuze op ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’. Dat is namelijk een boek dat veel kinderen én voorlezers blijft boeien. Theatergezelschap Meneer Monster maakte er dan ook een grappige voorstelling rond. Tijdens deze kindervoorstelling komt Mol boven kijken of de zon al op is terwijl er plots op zijn hoofd wordt gepoept. Wat vies! Hij gaat op zoek naar de dader en ontmoet een hoop wonderlijke dieren die duidelijk maken dat zij het in ieder geval niet waren. Gelukkig zijn er twee strontvliegen die hem kunnen helpen… Info en tickets via www.hamont-achel.be/aha.