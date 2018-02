Kinderen koning tijdens paasvakantie dankzij uitgebreid vakantieaanbod 15 februari 2018

De krokusvakantie is nog volop bezig, maar in Hamont-Achel denkt men nu al aan de paasvakantie. Dan staan er immers tal van leuke activiteiten op het programma voor de lokale jeugd. Iedereen komt tijdens de eerste twee weken van april aan z'n trekken.





Zo is er een theaterkamp, een kookshop, Pony-fun in Stal De Max en Sportkicks. Ook creavoormiddagen, Start to Swim, een uitstap naar Technopolis en een kleuterkamp staan op het programma. Meer informatie over de leeftijdsgroepen, prijzen en data vind je terug in De Belleman van februari of op www.hamont-achel.be. Enkele externe partijen organiseren eveneens heel wat leuks, gaande van een tenniskamp bij de tennisclub tot een avonturenkamp van Out Of The Door en een voetbalkamp van KidsSport. Filmliefhebbers kunnen op woensdag 4 april terecht in Cinema Walburg voor Cinemaatjes van de Gezinsbond. Ze draaien dan de hilarische film Kapitein Onderbroek. Inschrijven voor de activiteiten die de stad organiseert, gaat vanaf donderdag 15 februari om 16 uur via http://reservaties.hamont-achel.be. Sommige activiteiten zijn naar jaarlijkse traditie snel volzet. (BVDH)