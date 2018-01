Kapwerken De Bever gaan volgende week van start 02u58 0 Foto RV Tijdens een publiekswandeling werden de plannen voorgesteld. Hamont-Achel Vanaf 16 januari start de aannemer met het kappen van bepaalde bomen op Domein De Bever. "De bomen aan de rand van de vijver worden grotendeels verwijderd", zegt Joke Roebben van het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK). "De bladeren vallen in het najaar immers in het water en vormen zo een voedingsbodem voor het woekerende parelvederkruid."

De afgelopen decennia evalueerde De Bever van een recreatieterrein tot een prachtig natuurdomein. "Menig wandelaar, kunstenaar en zelfs sterrenkijker komt er aan z'n trekken, maar het domein is toe aan een facelift", aldus schepen van Milieu Guy Joosten (CD&V). Samen met het RLLK en het Agentschap voor Natuur en Bos zullen de kapwerken worden uitgevoerd. Niet alle bomen gaan echter tegen de grond, omdat ze een bijdrage leveren aan het uitzicht van het domein en het verblijf van de vleermuis. Daarom werd er een bomenverkiezing georganiseerd om zo de mooiste exemplaren te kunnen behouden.





Verder wordt ook de vijver leeggepompt, alle vissen krijgen een nieuwe thuis in andere wateren. Op die manier wordt het parelvederkruid verwijderd en kunnen de randen van de oever worden afgeschuind. Enkele wandelpaden worden de komende weken om deze reden afgesloten. Verder zal een open blek in het bos worden omgevormd tot natte heide, komt er een beleef- en ontdekkingspad en wordt de kaart van educatie en gezinnen getrokken bij de aanpassingen aan De Bever. Tijdens een publiekswandeling werden de plannen aan de liefhebbers voorgesteld. (BVDH)