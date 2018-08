Kampioenschap 'fierljeppen' levert record op 13 augustus 2018

02u39 0 Hamont-Achel De dertigste editie van het Belgisch kampioenschap fierljeppen in Hamont-Achel is meteen historisch. Kampioen werd niet alleen Bart van Gasse uit Sint Niklaas. Hij verbeterde zondag ook nog eens het Belgisch record.

Fierljeppen is eigenlijk een volkssport uit de Nederlandse provincie Friesland.





"Ze springen daar met een stok over een sloot en organiseren er wedstrijden", zegt Lambert van de Schans van KLJ Hamont-Achel. Die vereniging organiseert al dertig jaar het Belgisch kampioenschap ook in ons land. "Gegarandeerd vallen er altijd een paar deelnemers in het water. Maar dat maakt het voor de toeschouwers een lollige sport om naar te kijken. Al bleken de 48 springers van 2018 wel bijzonder gedreven. Ze hebben bijna allemaal droog de overkant gehaald. De vier dames die dit jaar deelnamen zijn helaas wel allen in het water terechtgekomen."





Belgisch record

Voor de gelegenheid had de KLJ een put van 12 op 15 meter uitgegraven. Daarover moesten de deelnemers geraken. Voor de vierde keer op rij klopte Bart van Gasse alle tegenstand. Straffer nog: hij heeft ook het Belgisch record verbeterd. Dat stond tot vorig jaar op 15 meter en 17 centimeter. Het nieuwe record is nu 15 meter en 61 centimeter." Ruim voldoende om met een droog pak en de trofee naar huis te gaan.





(RTZ)