Jongeman (22) sterft na klap tegen boom 03 september 2018

02u31 0 Hamont-Achel Op de Kiekoet, een straat in Hamont-Achel, is zondagochtend omstreeks half vijf een auto geslipt en tegen een boom gecrasht. Brandweerzone Noord-Limburg moest de drie inzittenden uit het wrak komen bevrijden. Een 22-jarige passagier overleed in de loop van de ochtend in het ziekenhuis.

De bestuurder volgde zondag het omleidingstraject via de landelijke Kiekoet, omdat de Hamonterweg momenteel is afgesloten voor wegenwerken.





"Niets wijst er op dat er een tweede wagen bij het ongeval betrokken was", legt Jeroen Swijsen namens het Parket Limburg uit. "Een verkeersdeskundige onderzoekt op onze vraag nog de precieze omstandigheden. Dat resultaat kennen we voorlopig niet."





Tegen twee bomen

Het lijkt er wel op dat de wagen in een flauwe bocht van de baan geraakt is. De wagen schoof zijdelings een aanpalend veld in. Daar knalde de kleine Renault tegen twee verschillende bomen. De auto kwam uiteindelijk in het weiland tot stilstand. Een MUG team snelde samen met de brandweer en ambulances meteen ter plaatse. Een 20-jarige inzittende bleek eerder lichtgewond. Twee jongens van 22 jaar werden beiden zwaargewond naar het Maria Ziekenhuis in Overpelt gebracht. Eén van hen bezweek in de loop van de ochtend aan de opgelopen verwondingen. De pollitie sloot de Kiekoet zondag een deel van de ochtend nog af voor de vaststellingen. (RTZ)