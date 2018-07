Ja, het 'botert nog' tussen deze twee grensgemeenten 02 juli 2018

Botert 't nog? Ja, het botert tussen Hamont en Budel (Nederland). Dat bleek gisteren toen op de grens tussen de twee gemeenten een stevig feestje gebouwd werd: Botert 't nog?





Die uitdrukking verwijst naar de tijd toen massaal boter over de grens gesmokkeld werd. Een slagboom tussen Hamont en Budel was de landsgrens. Gisteren ging de slagboom symbolisch weer omhoog. "Hiermee willen we de band en vriendschap die we met elkaar hebben, bestendigen", zei Ilse Jaspers, schepen in Hamont- Achel. Samen met nog drie collega's-schepenen reed ze in een oldtimer naar de grens. Daar werden ze opgewacht door de Sint- Jorisgilde uit Budel, waar geschenken werden uitgewisseld. Daarna brak het feest los met een markt en optredens.





