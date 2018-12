Installatievergadering op 2 januari BVDH

27 december 2018

Op 2 januari om 20 uur vindt in de raadzaal van het stadhuis de installatievergadering plaats. Enkele officiële plechtigheden zullen hier gebeuren, zoals de eedaflegging van de burgemeester, de installatie van de gemeenteraadsleden en de vaststelling van de volgorde van de raadsleden. Er is ook de verkiezing van de voorzitter en de leden van verschillende raden, al staan deze in de praktijk reeds vast. De eerste vergadering van de Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Stadsontwikkeling gebeurt achter gesloten deuren.