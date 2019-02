Inschrijving voor jaarlijkse zwerfvuilactie BVDH

08 februari 2019

10u14 0

De jaarlijkse zwerfvuilactie van Limburg.net vindt dit jaar op 22, 23 en 24 maart plaats. Tijdens dit weekend steken scholen en verenigingen de handen uit de mouwen en maken ze een gebied dat hen wordt toegewezen zwerfvuilvrij. Ook als inwoner van Hamont-Achel kan je meehelpen door samen met je vereniging of school mee te doen. Per opgeruimde kilometer ontvangt de school of de vereniging € 15. Tot 26 februari kan je je inschrijven via www.hamont-achel.be/zwerfvuil of aan de balie van de milieudienst op het stadhuis. Ook in een kleine groep van maximum vier personen kan je deelnemen in ruil voor filmtickets, een reischeque van NMBS, tickets voor De Lijn of een bon voor de kringwinkel. Hiervoor kan je een gebied claimen via www.hamont-achel.be/claimkaart.