Inbraak in kleedkamers Sparta Lille

Dieven hebben donderdagnacht ingebroken in de lokalen van Sparta Lille in Neerpelt. De daders doorzochten het secretariaat en de kleedkamers, maar konden slechts 15 euro buit maken. Een aantal deurkozijnen moesten er echter aan geloven. "Er is vooral heel wat schade aangericht. Ze waren duidelijk op zoek naar geld, want de computer en enkele andere waardevolle dingen zijn blijven liggen", klinkt het bij de club. (BVDH/MMM)