Huis van het Kind blaast één kaarsje uit 18 augustus 2018

02u26 0

Het Huis van het Kind bestaat één jaar. Daarom wordt er op zondag 26 augustus een Open Huis georganiseerd tussen 13 en 17 uur. Het volledige aanbod en alle diensten worden er bovendien uit de doeken gedaan. Zo krijgt u meer uitleg over het consultatiebureau van Kind & Gezin, de buitenschoolse opvang IBO De Pagadder, de Speelkamer, de Dutjeskamer, de Huiswerkkamer... Daarbovenop wordt ook de Kunstwerkboom onthuld. "Er zal die dag heel wat te doen zijn zoals het versieren van cakejes en bellen blazen. De Kunstwerkboom is dan weer een prachtig project waar de kinderen vorig jaar tijdens de opening samen met hun ouders en de Toekomst-Ambassadeurs aan hebben gewerkt", zegt schepen van Gezin Ilse Jaspers (Balans). "Daarnaast kan je tijdens de Open Huis ook het volledige Huis van het Kind bezichtigen. Zo kunnen kinderen aan hun oma's en opa's, tantes en nonkels, meters en peters... laten zien waar ze in de vakantie of voor- en naschools hebben gespeeld." Naast een heleboel feestelijke activiteiten, geven de vrijwilligers van het Huis van het Kind en van Kind & Gezin, de medewerkers van de Opvoedingswinkel en de begeleiders van IBO De Pagadder je graag een woordje uitleg over de werking. Je kan je er ook zelf opgeven als vrijwilliger. Hierover vindt er in september een infoavond plaats.





(BVDH)