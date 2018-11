Huidige meerderheid ontgoocheld in toekomstige burgemeester BVDH

30 november 2018

19u30 0 Hamont-Achel Er wordt dezer dagen serieus gekibbeld in de Hamont-Achelse politiek. In een statement laten CD&V en Balans – de huidige coalitie – weten dat ze ontgoocheld zijn “dat de toekomstige burgemeester Rik Rijcken (PRO) geen inspraak duldt van een officieel adviesorgaan”. De partijen verwijten Rijcken dat hij gevraagd zou hebben aan een aantal experts van de GECORO om geen advies uit te brengen inzake het RUP Hamont-Kern.

Op 28 november werd de GECORO samengeroepen om een advies uit te brengen omtrent het RUP Hamont-Kern. In dit RUP staat de algemene toekomstvisie beschreven omtrent dit gebied. In deze adviesraad zetelen verschillende experts, terwijl vertegenwoordigers van iedere politieke fractie waarnemend aanwezig zijn. Volgens CD&V en Balans zou Rijcken een mail verstuurd hebben waarin hij zijn wens verduidelijkte.

“Dit is ongezien en gaat ver voorbij aan inspraak en het democratisch proces dat we tot op heden kenden”, opperen beide partijen. “Leden van een adviesraad mogen niet misbruikt worden om een politiek standpunt kracht bij te zetten en het is niet deontologisch om hen zodanig te benaderen waarbij ze voor de éne of de andere visie moeten kiezen. In hun kersverse beleidsvisie beweren PRO en N-VA als toekomstige bestuursmeerderheid dat ze ‘inspraak’ hoog in het vaandel dragen, maar blijkbaar kent de nieuwe coalitie het onderscheid niet tussen ‘inspraak’ en ongeoorloofde ‘beïnvloeding’.” CD&V en Balans vragen Rijcken in de toekomst correct te handelen. Zelf wenst Rijcken niet te reageren. Hij wijst naar de eerder gemaakte afspraak om geen persoonlijke aanvallen te doen.